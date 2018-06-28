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27.06.2018 г. | 09:06Гости эфира: Гартунг Валерий
В Челябинске риелторское агентство оштрафовали за нарушение закона о противодействии терроризму
28.06.2018 г. 10:59
Прокуратура Центрального района Челябинска оштрафовала риелторское агентство за непредоставление сведений в Росфинмониторинг.
В поле зрения правоохранителей попала компания «Жилой комплекс «Лесопарковый», которая состоит на учете в Росфинмониторинге. Однако, несмотря на это, риелторы не оповещали ведомство о клиентах, чьи счета должны были быть заморожены. Кроме того, в Росфинмониторинг не сообщили об одной из сделок на сумму свыше 3 млн рублей.
Прокуратура постановила привлечь к ответственности компанию и ее руководителя за нарушение закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Генерального директора оштрафовали на 30 тыс. рублей, а организацию — на 200 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
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