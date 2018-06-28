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27.06.2018 г. | 09:06Гости эфира: Гартунг Валерий
В Челябинской области на трассе М5 иномарка врезалась в припаркованные фуры. Один человек погиб
28.06.2018 г. 10:52
В ночь на четверг, 28 июня, на трассе М5 произошло ДТП со смертельным исходом.
На 1841-м километре федеральной трассы (участок между Биргильдой и Витаминным) автомобиль Toyota Camry на большой скорости врезался сразу в два большегруза. Они находились на стоянке. Иномарка оказалась зажата между фурами, у нее срезало крышу.
Одного из пассажиров из машины вытащили спасатели, его передали бригаде скорой помощи. Также они деблокировали погибшего. Еще двоих пострадавших госпитализировали до приезда спасателей, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.
Фотографии с места происшествия и видео момента аварии опубликовали в сообществах «ЧП ДТП Челябинск» и «Регион-74 Челябинск». В комментариях пользователи предположили, что иномарка могла сначала сбить дикое животное, в результате чего водитель потерял управление. Еще одна версия очевидцев — водитель уснул за рулем. В данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают подробности и причины аварии.
Фото: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com
Видео: Lena*** :) / ЧП | ДТП Челябинск, vk.com
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