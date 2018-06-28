Расследованием гибели мотоциклиста из-за ямы на улице Братьев Кашириных займутся на федеральном уровне

Фото с сайта onf.ru

Активисты Народного фронта обратились в Следственный комитет и главное управление ГИБДД России по факту ДТП со смертельным исходом в Челябинске.

Трагедия произошла на улице Братьев Кашириных в ночь на 21 июня. Мотоциклист въехал в яму, которая не была огорожена. После этого он врезался в бордюр и слетел с мотоцикла. От полученных травм 34-летний мужчина скончался в больнице.

Эксперты ОНФ выяснили, что яма на дороге образовалась в ходе обследования провала грунта из-за аварии на коммуникациях. Выбоина своевременно не была обозначена, впоследствии ее огородили, но сделали это с нарушениями. Причину представители ОНФ видят в слабом взаимодействии городских служб при дорожных работах.

Координатор проекта «Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и к начальнику ГИБДД России Михаилу Черникову. Он попросил их проверить дорожные и коммунальные ведомства, которые вели работы на участке, где произошло ДТП, а также усилить контроль за их деятельностью.

Фото с сайта onf.ru

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