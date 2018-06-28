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27.06.2018 г. | 09:06Гости эфира: Гартунг Валерий
В Кременкуле за 60 млн рублей продают усадьбу с бассейном и собственным пляжем
28.06.2018 г. 09:06
Аналитики сервиса N1.RU провели исследование продаж недвижимости с выходом к водоемам.
Самый дорогой такой дом находится в Кременкуле. Там усадьбу площадью 2,5 га с домом в 400 квадратных метров, баней, бассейном и пляжем продают за 60 млн рублей.
Также наиболее дорогие объекты с выходом к воде в Челябинске и его окрестностях находятся на озерах Увильды, Смолино и Кумкуль.
Самый дешевый дом у водоема расположен в Ленинском районе на озере Смолино. За него просят 4 млн рублей.
По подсчетам аналитиков, в среднем загородный коттедж на берегу озера под Челябинском стоит 26 млн рублей, что больше цены обычного дома в 8,5 раза. При этом средние цены на малоэтажную недвижимость упали за год в среднем на 20%, отмечается в исследовании.
Фото с сайта chelyabinsk.n1.ru
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