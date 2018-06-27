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27.06.2018 г. | 09:06Гости эфира: Гартунг Валерий
Челябинский омбудсмен поможет инвалиду с ДЦП устроиться в Apple
27.06.2018 г. 16:45
Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова направила в компанию Apple письмо c просьбой трудоустроить инвалида.
К омбудсмену обратился 25-летний Андрей Назаров. В девять месяцев ему поставили диагноз «детский церебральный паралич». Он успешно закончил школу и университет, а также получил квалификацию оператора ПК. Молодой человек имеет опыт работы в нескольких солидных компаниях. В своем видеообращении он рассказал, что мечтает «работать у лучших продавцов-консультантов в мире».
На решение парня повлияла одна из презентаций Apple, которую он посмотрел еще в юности. Как сообщили в пресс-службе омбудсмена, Маргарита Павлова отправила видеообращение и рекомендательное письмо в московский филиал компании Apple.
Фото с сайта gubernator74.ru
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