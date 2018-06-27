Челябинский омбудсмен поможет инвалиду с ДЦП устроиться в Apple

Фото с сайта gubernator74.ru

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова направила в компанию Apple письмо c просьбой трудоустроить инвалида.

К омбудсмену обратился 25-летний Андрей Назаров. В девять месяцев ему поставили диагноз «детский церебральный паралич». Он успешно закончил школу и университет, а также получил квалификацию оператора ПК. Молодой человек имеет опыт работы в нескольких солидных компаниях. В своем видеообращении он рассказал, что мечтает «работать у лучших продавцов-консультантов в мире».

На решение парня повлияла одна из презентаций Apple, которую он посмотрел еще в юности. Как сообщили в пресс-службе омбудсмена, Маргарита Павлова отправила видеообращение и рекомендательное письмо в московский филиал компании Apple.

Фото с сайта gubernator74.ru

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