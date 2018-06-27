Прокуратура установила, что челябинский торговый комплекс «Маяк+» работал без разрешения

Фото с сайта gorod55.ru

Торговый комплекс «Маяк+» в Челябинске могут закрыть из-за непродленного разрешения на эксплуатацию.

Срок его действия истек 30 апреля 2018 года. Документы на продление разрешения владелец здания не подавал. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы рассматривает мировой судья.

В здании торгового комплекса «Маяк+» на перекрестке Троицкого тракта и улицы Дарвина находятся магазины, точки общепита, а также музей старинных автомобилей, который открылся в 2015 году.

Фото с сайта gorod55.ru

Все новости за 27.06.2018 г.»