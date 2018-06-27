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27.06.2018 г. | 09:06Гости эфира: Гартунг Валерий
Прокуратура установила, что челябинский торговый комплекс «Маяк+» работал без разрешения
27.06.2018 г. 16:34
Фото с сайта gorod55.ru
Торговый комплекс «Маяк+» в Челябинске могут закрыть из-за непродленного разрешения на эксплуатацию.
Срок его действия истек 30 апреля 2018 года. Документы на продление разрешения владелец здания не подавал. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы рассматривает мировой судья.
В здании торгового комплекса «Маяк+» на перекрестке Троицкого тракта и улицы Дарвина находятся магазины, точки общепита, а также музей старинных автомобилей, который открылся в 2015 году.
Фото с сайта gorod55.ru
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