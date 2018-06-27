Продажи страховок от несчастных случаев в Челябинской области сократились на четверть

Фото с сайта www.cofr.ru

Южноуральцы стали меньше заботиться о защите от болезней и несчастных случаев.

По итогам 2017 года количество проданных полисов по этому виду страхования составило чуть более 460 тыс. штук. Это на 25% меньше, чем годом ранее. Объем страховых премий вырос на 7,5% до 1 млн 620 тыс. рублей, в то время как выплаты по страховкам от несчастных случаев уменьшились почти на 20% — их общий объем составил менее 200 тыс рублей.

Аналитики информационного проекта «Страхование: общественная экспертиза» считают, что такая отрицательная динамика свидетельствует о наличии неразрешенных вопросов в отрасли. В частности, по их словам, на рынке присутствуют финансово неустойчивые и недобросовестные поставщики, которые подрывают доверие населения к страхованию.

Фото с сайта www.cofr.ru

Все новости за 27.06.2018 г.»