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27.06.2018 г. | 09:06Гости эфира: Гартунг Валерий
Продажи страховок от несчастных случаев в Челябинской области сократились на четверть
27.06.2018 г. 16:19
Южноуральцы стали меньше заботиться о защите от болезней и несчастных случаев.
По итогам 2017 года количество проданных полисов по этому виду страхования составило чуть более 460 тыс. штук. Это на 25% меньше, чем годом ранее. Объем страховых премий вырос на 7,5% до 1 млн 620 тыс. рублей, в то время как выплаты по страховкам от несчастных случаев уменьшились почти на 20% — их общий объем составил менее 200 тыс рублей.
Аналитики информационного проекта «Страхование: общественная экспертиза» считают, что такая отрицательная динамика свидетельствует о наличии неразрешенных вопросов в отрасли. В частности, по их словам, на рынке присутствуют финансово неустойчивые и недобросовестные поставщики, которые подрывают доверие населения к страхованию.
Фото с сайта www.cofr.ru
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