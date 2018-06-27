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27.06.2018 г. | 09:06Гости эфира: Гартунг Валерий
Южноуральцы стали чаще ходить в театры
27.06.2018 г. 16:11
Фото с сайта www.culture.ru
Количество зрителей в театрах Челябинской области увеличилось на 6%, а продажи билетов выросли почти на четверть.
Причиной этого в региональном минкульте называют большое количество премьер и разнообразие репертуара театров, а также растущее количество спецпроектов и акций для зрителей.
В этом году государственные театры Челябинской области начнут сезон с премьер. Новые постановки представят «Молодежный театр», Камерный театр и Театр кукол имени Вольховского в Челябинске, а также государственный драматический театр «Омнибус» в Златоусте. Челябинский театр драмы имени Наума Орлова откроет сезон 28 сентября античной комедией «Лисистрата», а театр оперы и балета представит 13 октября оперу «Паяцы».
Фото с сайта www.culture.ru
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