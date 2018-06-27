«Справедливая Россия» намерена провести в Челябинске митинг против повышения пенсионного возраста

Акция протеста партии «Справедливая Россия» в Челябинске запланирована на 14 июля.

Об этом депутат Госдумы Валерий Гартунг заявил в программе «Разбор полетов» на «Челябинском эхе». Он отметил, что региональное отделение «Справедливой России» уведомило мэрию о проведении митинга 14 июля в сквере имени Колющенко.

«Справедливая Россия» планирует провести митинг против повышения пенсионного возраста в Челябинске в сквере Колющенко. Предварительно мы уведомили мэрию. Почему 14-го? Ровно за неделю до того, как начнется обсуждение в Государственной Думе. То есть после обсуждать будет уже поздно. Сейчас пока еще, я думаю, нужно, чтобы эксперты высказались, нужно подготовку провести. Оптимально — 14 июля», — прокомментировал Валерий Гартунг.

Валерий Гартунг рассказал, что аналогичную акцию протеста проведут челябинские профсоюзы. Их митинг состоится в четверг, 5 июля, возле ледовой арены «Трактор». Кроме того, в сквере имени Колющенко в воскресенье, 1 июля, свою акцию протеста против повышения возраста выхода на пенсию проведут сторонники Алексея Навального. По их данным, митинг согласован с городской администрацией.

Все новости за 27.06.2018 г.»