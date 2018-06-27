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27.06.2018 г. | 09:06Гости эфира: Гартунг Валерий
В Челябинске четвертый день подряд сохраняются неблагоприятные метеоусловия
27.06.2018 г. 13:31
Фото с сайта pravmin74.ru
Челябинский гидрометцентр продлил режим НМУ первой степени опасности до 28 июня.
Его объявили вечером в воскресенье, 24 июня. Из-за слабого ветра в приземном слое атмосферы накапливаются выбросы производств и выхлопные газы автомобилей.
Предприятия региона по закону обязаны соблюдать режим НМУ и на его период снижать количество вредных выбросов, чтобы избежать возникновения в городе смога. Однако количество жалоб от местных жителей на загрязненный воздух увеличилось. С воскресенья в управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска поступило более 30 обращений.
По данным гидрометцентра, неблагоприятные метеоусловия сохранятся как минимум до 14:00 четверга, 28 июня.
Фото с сайта pravmin74.ru
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