В Челябинске четвертый день подряд сохраняются неблагоприятные метеоусловия

Фото с сайта pravmin74.ru

Челябинский гидрометцентр продлил режим НМУ первой степени опасности до 28 июня.

Его объявили вечером в воскресенье, 24 июня. Из-за слабого ветра в приземном слое атмосферы накапливаются выбросы производств и выхлопные газы автомобилей.

Предприятия региона по закону обязаны соблюдать режим НМУ и на его период снижать количество вредных выбросов, чтобы избежать возникновения в городе смога. Однако количество жалоб от местных жителей на загрязненный воздух увеличилось. С воскресенья в управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска поступило более 30 обращений.

По данным гидрометцентра, неблагоприятные метеоусловия сохранятся как минимум до 14:00 четверга, 28 июня.

Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 27.06.2018 г.»