Борис Дубровский теряет позиции в Национальном рейтинге губернаторов

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Челябинской области по итогам мая-июня 2018 года занял в рейтинге глав регионов 62-е место.



Борис Дубровский потерял четыре позиции в Национальном рейтинге губернаторов, который составил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». В списке за март-апрель глава Южного Урала был на 58-й строчке. Теперь же он занимает 62-е место из 85 и входит в последнюю — третью — группу.

Скриншот с сайта russia-rating.ru

Аналитики составили рейтинг на основе заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Авторы исследования перечислили факторы, которые повлияли на место челябинского губернатора в списке. Сначала они упомянули об аресте и отставке мэра Миасса Геннадия Васькова. «Эти события послужили поводом для экспертов вновь сосредоточить внимание на обстановке в Миассе, где межэлитные противоречия и конфликты депутатов с главами всегда носили чрезвычайно острый, с привкусом криминала, характер», — говорится в пояснении к рейтингу.

Также на позиции Бориса Дубровского сказалось задержание по коррупционным основаниям руководителя аппарата гордумы Челябинска Юрия Чанова. «Здесь высока вероятность того, что под ударом окажется спикер гордумы Челябинска Станислав Мошаров, которого весьма влиятельные акторы местной политики хотели бы подвинуть с занимаемого места», — отметили эксперты.

Также они полагают, что в регионе самостоятельную игру начинает вести вице-губернатор Руслан Гаттаров, чьи интересы «далеко не всегда совпадают с интересами Бориса Дубровского».

Вспомнили составители рейтинга и про историю с оффшорами. «Получила распространение информация, что в 2014 году губернатор якобы для операций по приобретению ценных бумаг использовал счета в банке Ротшильда, на что не имел права по закону», — написали они.

Фото с сайта gubernator74.ru

Еще один отрицательный момент, повлиявший на экспертные оценки, — итоги заседания федерального оргкомитета по проведению саммитов ШОС и БРИКС. «Часть местных экспертов уверенно утверждает, что в Челябинске не успеют построить ключевой объект для этих международных форумов. Якобы запланировано общественно-деловой центр возвести без внутренней отделки, а мероприятия проводить в других местах. По другой информации, все будет построено точно в срок и по изначальному плану», — пояснили авторы рейтинга.

Они не обошли вниманием и обыски на «Мечеле», отметив, что силовики при выемке документов действовали «демонстративно жестко».

Также эксперты ссылаются на 22-е место области в национальном рейтинге инвестиционного климата (Борис Дубровский обещал быть в десятке); отток населения; экологические проблемы и их замалчивание; проблемы с привлечением инвестиций.

Положительных для позиции Бориса Дубровского моментов эксперты назвали намного меньше, чем отрицательных. «В первую очередь продолжают ссылаться на решение провести в Челябинске саммиты ШОС и БРИКС и ожидаемые от этого преференции; обещание губернатора сделать через пять лет воду и воздух в регионе значительно чище», — сказано в тексте исследования.

Там же упоминается включение в Транспортную стратегию России проекта строительства ВСМ Челябинск–Екатеринбург. Многие полагают, что Борис Дубровский «пересидел» момент, когда его отставка была очень вероятной, и теперь тучи над его головой начали рассеиваться.

Первое место в Национальном рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин. Последнее — 85-е — у главы Хакасии Виктора Зимина.

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