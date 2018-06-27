Кандидата в мэры Миасса Анатолия Лобко сместили с поста главы регионального Агентства инвестиционного развития

Фото с сайта gubernator74.ru

Руководителем АИР Челябинской области стал Алексей Бобов.

Такое решение во вторник, 26 июня, принял наблюдательный совет агентства, председателем которого является губернатор Борис Дубровский.

Новый руководитель Алексей Бобов приехал в Челябинск из Тюмени, где возглавлял Фонд «Инвестиционного агентства Тюменской области». За два года под его началом было реализовано 250 инвестпроектов со средним объемом инвестиций 50 млн рублей.

Анатолий Лобко возглавлял региональное Агентство инвестиционного развития с 2015 года. Его увольнение связано с окончанием срока контракта.

В данный момент Анатолий Лобко вместе с еще девятью кандидатами претендует на пост мэра Миасса. Заседание конкурсной комиссии, на которой будет принято решение о том, кто станет миасским градоначальником, состоится 6 июля.

Фото с сайта gubernator74.ru

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