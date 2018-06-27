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27.06.2018 г. | 09:06Гости эфира: Гартунг Валерий
Более 2 тыс. дольщиков «Академ Riverside» въедут в новые квартиры до конца года
27.06.2018 г. 12:57
Фото с сайта gubernator74.ru
В 2018 году в ЖК «Академ Riverside» введут в эксплуатацию семь жилых домов.
Компания «Магнитострой» сообщила, что до конца года новоселье отпразднуют более 2 тыс. семей. Строительство сейчас идет на всех объектах, заявленных к сдаче в 2018 году.
Также застройщик намерен переселить около 600 дольщиков в здания с более ранним сроком ввода в эксплуатацию. 460 семей уже дали на это согласие.
Всего в жилом комплексе «Академ Riverside» запланировано появление 28 жилых домов. Договоры участия в долевом строительстве подписали свыше 4,5 тыс. физических лиц. В течение 2016-2017 годов сдали 13 домов. Жилье получили порядка 2,5 тыс. семей.
Фото с сайта gubernator74.ru
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