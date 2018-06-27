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27.06.2018 г. | 09:06Гости эфира: Гартунг Валерий
Больницы Южного Урала получат более 1 млрд рублей на улучшение стационарного лечения
27.06.2018 г. 12:21
Фото с сайта просто-газета.рф
В Челябинской области увеличили тариф на бесплатную медпомощь по полису ОМС.
Базовая ставка за каждого вылеченного пациента в круглосуточном стационаре выросла на 10%. Теперь она составляет 20 тыс. 880 рублей. В дневном стационаре тариф увеличился на 33% — до 8 тыс. 664 рублей.
Всего до конца года больницы региона получат более 1 млрд рублей. Как рассказали в областном минздраве, деньги пойдут на закупку лекарств и ГСМ, продуктов питания и расходных материалов, а также на увеличение зарплаты врачей в соответствии с указом президента.
Фото с сайта просто-газета.рф
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