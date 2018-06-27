Больницы Южного Урала получат более 1 млрд рублей на улучшение стационарного лечения

Фото с сайта просто-газета.рф

В Челябинской области увеличили тариф на бесплатную медпомощь по полису ОМС.

Базовая ставка за каждого вылеченного пациента в круглосуточном стационаре выросла на 10%. Теперь она составляет 20 тыс. 880 рублей. В дневном стационаре тариф увеличился на 33% — до 8 тыс. 664 рублей.

Всего до конца года больницы региона получат более 1 млрд рублей. Как рассказали в областном минздраве, деньги пойдут на закупку лекарств и ГСМ, продуктов питания и расходных материалов, а также на увеличение зарплаты врачей в соответствии с указом президента.

Фото с сайта просто-газета.рф

Все новости за 27.06.2018 г.»