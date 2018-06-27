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27.06.2018 г. | 09:06Гости эфира: Гартунг Валерий
Трети челябинцев грозит увольнение и лишение премий за медленную работу
27.06.2018 г. 11:59
Фото с сайта vistanews.ru
Портал по поиску работы Зарплата.ру провел в Челябинске опрос по поводу соблюдения дедлайнов.
Больше половины респондентов заявили, что в их компании обычно ставят жесткие сроки выполнения задач. По словам каждого третьего, дедлайны ставятся ориентировочно, их можно двигать. У 7% опрошенных вообще нет понятий задач и жестких сроков в работе.
32% участников исследования сообщили, что им угрожает лишение премии или даже увольнение за просрочки. Еще столько же ответили, что всегда укладываются во временные рамки.
Фото с сайта vistanews.ru
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