Трети челябинцев грозит увольнение и лишение премий за медленную работу

Фото с сайта vistanews.ru

Портал по поиску работы Зарплата.ру провел в Челябинске опрос по поводу соблюдения дедлайнов.



Больше половины респондентов заявили, что в их компании обычно ставят жесткие сроки выполнения задач. По словам каждого третьего, дедлайны ставятся ориентировочно, их можно двигать. У 7% опрошенных вообще нет понятий задач и жестких сроков в работе.

32% участников исследования сообщили, что им угрожает лишение премии или даже увольнение за просрочки. Еще столько же ответили, что всегда укладываются во временные рамки.

Фото с сайта vistanews.ru

Все новости за 27.06.2018 г.»