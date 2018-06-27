Суд не вернул «Мечел-Коксу» разрешение на выбросы

Фото с сайта www.mechel.ru

Восемнадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение об отзыве у «Мечел-Кокса» разрешения на загрязнение окружающей среды.

Выбросы «Мечел-Кокса» в марте 2016 года регламентировал Росприроднадзор. Позже в прокуратуре выяснили, что приказ был издан без учета фонового загрязнения, а также без заключения на соответствие выбросов санитарным правилам.

По требованию ведомства, Росприроднадзор в июне 2017 года аннулировал ранее выданное «Мечел-Коксу» разрешение. Компания обратилась в суд, где этот приказ признали недействительным. Дело пересмотрели в Восемнадцатом Арбитражном апелляционном суде, который отменил решение первой инстанции и отказал «Мечел-Коксу», сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта www.mechel.ru

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