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27.06.2018 г. | 09:06Гости эфира: Гартунг Валерий
ФАС наказала министерство тарифного регулирования Челябинской области за высокую цену вывоза мусора
27.06.2018 г. 11:40
Антимонопольщики потребовали снизить тариф на вывоз ТБО в Магнитогорске на 19%.
В ФАС поступили жалобы по поводу высоких тарифов на услуги регоператора по обращению с ТБО в Магнитогорском кластере. В результате расследования антимонопольщики выяснили, что минтариф допустил нарушения в регулировании ставок. Это повлекло их рост выше экономически обоснованного уровня.
Как сообщили в пресс-службе ФАС России, министерству тарифного регулирования Челябинской области направили предписание для снижения установленного тарифа на 19%.
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