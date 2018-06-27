ФАС наказала министерство тарифного регулирования Челябинской области за высокую цену вывоза мусора

Антимонопольщики потребовали снизить тариф на вывоз ТБО в Магнитогорске на 19%.

В ФАС поступили жалобы по поводу высоких тарифов на услуги регоператора по обращению с ТБО в Магнитогорском кластере. В результате расследования антимонопольщики выяснили, что минтариф допустил нарушения в регулировании ставок. Это повлекло их рост выше экономически обоснованного уровня.

Как сообщили в пресс-службе ФАС России, министерству тарифного регулирования Челябинской области направили предписание для снижения установленного тарифа на 19%.

Все новости за 27.06.2018 г.»