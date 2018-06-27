В ближайшие три года в Челябинске появится 8 тыс. мест для платной парковки

Челябинские депутаты утвердили порядок пользования парковочных мест в городе.

Правила стоянки в столице Южного Урала привели в соответствие с федеральным законодательством на заседании городской думы во вторник, 26 июня. Изменения коснутся как платных, так и бесплатных парковок. В документе четко определено, какие учреждения могут создавать и использовать места для стоянки транспорта.

«Сейчас мы на стадии формирования крепкой правовой платформы, чтобы не пойти по пути других городов, опыт которых мы изучали, где эта схема провалилась», — отметил председатель городской думы Станислав Мошаров.

В данный момент в Челябинске продолжается работа по формированию единого парковочного пространства. Всего за три года в городе появится около 8 тыс. платных мест для стоянки автомобилей.

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