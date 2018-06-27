На Голубом карьере в Челябинске утонул подросток

27.06.2018 г. 11:18

На Голубом карьере в Челябинске утонул подросток
Фото с сайта sibkray.ru

Во вторник, 26 июня, на Голубом карьере утонул молодой человек в возрасте около 17 лет.

Несчастный случай на водоеме произошел со студентом. Парень плохо умел плавать. Очевидцы сообщили, что он прыгнул с обрыва и ударился о камни, после чего начал тонуть. Друзья пытались спасти молодого человека, он не смогли. На место происшествия прибыли полиция, скорая и МЧС. Тело пока не найдено.

 Фото с сайта sibkray.ru

 

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