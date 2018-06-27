На автодороге «Меридиан» мотоциклист столкнулся с иномаркой и попал в реанимацию

Фото с сайта vk.com/region_chelyaba

В Челябинске на «Меридиане» произошло ДТП с участием мотоцикла и иномарки.

Все случилось вечером во вторник, 26 июня. Водитель мотоцикла Honda на большой скорости врезался в Mercedes возле выезда на Троицкий тракт. Байкер слетел с мотоцикла и получил множественные травмы. В тяжелом состоянии его доставили в реанимацию.

По словам очевидцев, виновником ДТП был именно мотоциклист, который не соблюдал скоростной режим и дистанцию. В данный момент в ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

Фото с сайта vk.com/region_chelyaba

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