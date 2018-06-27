На развязке за цирком снова перекрыли движение

Фото с сайта cheladmin.ru

В среду, 27 июня, в 09:30 закрыли проезд по улице Братьев Кашириных от Кирова в сторону улиц Свободы и Российской.

Это связано со строительством третьей очереди транспортной развязки. Как сообщили корреспонденту «Челябинского эха» в пресс-службе компании «Южуралмост», сейчас на путепроводе монтируют балку. По плану работы закончатся в 17:30, однако в компании не исключают, что они продлятся и на следующий день.

Фото с сайта cheladmin.ru

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