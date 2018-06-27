В Челябинске уходит в отставку бессменный глава Советского района

Фото с сайта cheladmin.ru

Глава Советского района Михаил Буренков уходит на пенсию.

В пятницу, 29 июня, он покинет свой пост, который занимал в течение 22 лет. Заявление об увольнении Буренков написал по собственному желанию. Районный совет депутатов должен выбрать нового главу в начале следующей недели. О том, кто займет пост, пока не известно.

Михаилу Буренкову 65 лет. Он работал в Советском райисполкоме с 1983 года, сначала на должности завотделом коммунального хозяйства, затем заместителем главы района. Руководителем районной администрации стал в 1996 году.

Фото с сайта cheladmin.ru





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