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27.06.2018 г. | 09:06Гости эфира: Гартунг Валерий
В Челябинске уходит в отставку бессменный глава Советского района
27.06.2018 г. 09:15
Фото с сайта cheladmin.ru
Глава Советского района Михаил Буренков уходит на пенсию.
В пятницу, 29 июня, он покинет свой пост, который занимал в течение 22 лет. Заявление об увольнении Буренков написал по собственному желанию. Районный совет депутатов должен выбрать нового главу в начале следующей недели. О том, кто займет пост, пока не известно.
Михаилу Буренкову 65 лет. Он работал в Советском райисполкоме с 1983 года, сначала на должности завотделом коммунального хозяйства, затем заместителем главы района. Руководителем районной администрации стал в 1996 году.
Фото с сайта cheladmin.ru
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