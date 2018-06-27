Челябинск
- 62.7908р. - 0.1589
- 73.4087р. + 0.0975
Персонально ваш
Разбор полетов
-
27.06.2018 г. | 09:06Гости эфира: Гартунг Валерий
Народ против правительства. Россию взорвало известие о грядущем резком повышении пенсионного возраста
27.06.2018 г. 09:07
Фото с сайта discred.ru
Есть ли альтернатива? Где взять деньги на финансирование пенсий и их индексацию. Говорим об этом в среду, 27 июня, на «Челябинском эхе» и 31 канале в программе «Разбор полетов».
Гость в студии: депутат Госдумы Валерий Гартунг.
Трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
Новости на эту тему
- 27.06.2018 г. «Справедливая Россия» намерена провести в Челябинске митинг против повышения пенсионного возраста
- 26.06.2018 г. Сторонники Алексея Навального проведут в Челябинске митинг против повышения пенсионного возраста
- 22.06.2018 г. Российские города стали отказываться от практики проведения публичных слушаний при решении градостроительных вопросов
- 22.06.2018 г. Профсоюзы в Челябинской области проведут митинги против повышения пенсионного возраста
- 21.06.2018 г. В Челябинске родителей школьников запугивают арестами за участие в акциях против повышения пенсионного возраста