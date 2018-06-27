Народ против правительства. Россию взорвало известие о грядущем резком повышении пенсионного возраста

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Есть ли альтернатива? Где взять деньги на финансирование пенсий и их индексацию. Говорим об этом в среду, 27 июня, на «Челябинском эхе» и 31 канале в программе «Разбор полетов».

Гость в студии: депутат Госдумы Валерий Гартунг.

Трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.

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