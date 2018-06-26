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В Челябинске депутаты утвердили повышение платы за содержание жилья
26.06.2018 г. 16:05
Фото с сайта chelduma.ru
В Челябинской городской думе одобрили новые тарифы на содержание жилых помещений.
Решение было принято на заседании гордумы, которое прошло во вторник, 26 июня. Повышение тарифов коснется собственников квартир, а также тех, кто проживает по договору социального найма и в государственном и муниципальном жилфонде.
Базовая ставка для тех, кто живет в наемных помещениях, вырастет на 5,4% и составит 7 рублей 80 копеек за квадратный метр. По словам депутатов, для собственников квартир тариф увеличится чуть меньше. Как отметил председатель гордумы Станислав Мошаров, это коснется только тех, кто не определился со способом управления своим домом.
Новые тарифы вступят в силу не ранее 1 августа.
Фото с сайта chelduma.ru
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