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В Челябинской области выросло число выпускников, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов
26.06.2018 г. 16:02
Фото с сайта www.obrnadzor.gov.ru
В Челябинской области 137 выпускников набрали 100 баллов по шести предметам на ЕГЭ.
Количество учеников, набравших максимальный балл, превысило показатели 2017 года на восемь человек. Больше отличников было по итогам сдачи русского языка. Профильную математику сдали на 100 баллов шесть человек, все они обучались в физико-математическом лицее №31, сообщили в пресс-службе министерства образования региона.
Фото с сайта www.obrnadzor.gov.ru
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