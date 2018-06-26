Страховой агент «Южурал-АСКО» похитила 470 тыс. рублей, которые брала за КАСКО и ОСАГО

Фото с сайта 74.мвд.рф

Суд в Челябинске рассматривает уголовное дело о мошенничестве на 470 тыс. рублей.

О случаях мошенничества агентству «Агентству страховых новостей» рассказал директор «Южурал-АСКО» Аркадий Любавин. Следствие считает, что женщина похищала деньги при заключении договоров КАСКО и ОСАГО. С 24 марта по 29 августа 2017 года она не вносила деньги в кассу, а оставляла себе, таким образом, обманула 21-го клиента.

Бывший страховой агент не заносила данные о заключенных договорах в базу, поэтому никакой информации об этом компания не имела. Страховщик пошел навстречу пострадавшим автовладельцам и отдал им деньги за ДТП, добавил Аркадий Любавин.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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