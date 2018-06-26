- 62.9497р. - 0.2899
- 73.3112р. - 0.4135
Сносить незаконные ларьки в Челябинске будут быстрее
26.06.2018 г. 15:41
Челябинская городская дума во вторник, 26 июня, утвердила новые правила сноса киосков, которые работают незаконно.
До изменения правил процедура сноса незаконно установленных ларьков была несколько громоздкой, напомнили в пресс-службе думы. Сначала выявляли незаконно установленный объект, затем составляли акт, затем владельцу направляли предписание с требованием в течение определенного срока добровольно убрать ларек с муниципальной земли.
«Раньше некоторые бизнесмены пользовались несовершенством законодательства. После демонтажа владельцы забирали ларьки со штрафстоянки и ставили их на прежние места. Для повторного демонтажа приходилось проходить всю процедуру заново, это занимало время», — сообщил спикер гордумы Станислав Мошаров.
Теперь принятые поправки позволят выписывать предписание один раз. Действовать оно будет бессрочно. Если предприниматель привезет ларек со штрафстоянки и поставит снова, его уберут в течение трех дней без предупреждения.
Фото с сайта www.chelduma.ru
- 07.06.2018 г. Руководителя аппарата челябинской гордумы выпустили из СИЗО
- 25.12.2017 г. Мужчина с канистрой бензина хотел сжечь себя возле здания администрации Челябинска
- 28.11.2017 г. Депутаты Челябинска запретили застройку сквера на улице Захаренко
- 27.06.2017 г. В Челябинске упразднили главное управление архитектуры
- 10.05.2017 г. В Челябинске более ста владельцев автостоянок лишились земельных участков