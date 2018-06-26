Сносить незаконные ларьки в Челябинске будут быстрее

Фото с сайта www.chelduma.ru

Челябинская городская дума во вторник, 26 июня, утвердила новые правила сноса киосков, которые работают незаконно.

До изменения правил процедура сноса незаконно установленных ларьков была несколько громоздкой, напомнили в пресс-службе думы. Сначала выявляли незаконно установленный объект, затем составляли акт, затем владельцу направляли предписание с требованием в течение определенного срока добровольно убрать ларек с муниципальной земли.

«Раньше некоторые бизнесмены пользовались несовершенством законодательства. После демонтажа владельцы забирали ларьки со штрафстоянки и ставили их на прежние места. Для повторного демонтажа приходилось проходить всю процедуру заново, это занимало время», — сообщил спикер гордумы Станислав Мошаров.

Теперь принятые поправки позволят выписывать предписание один раз. Действовать оно будет бессрочно. Если предприниматель привезет ларек со штрафстоянки и поставит снова, его уберут в течение трех дней без предупреждения.

Фото с сайта www.chelduma.ru

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