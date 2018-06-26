Владимир Путин назначил нового полпреда в Уральском федеральном округе

Фото с сайта www.kremlin.ru

Полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе стал Николай Цуканов.

Указ о назначении Владимир Путин подписал во вторник, 26 июня. Николай Цуканов в прошлом возглавлял Калининградскую область, затем был полпредом в Северо-Западном федеральном округе, а в последнее время работал помощником президента по вопросам местного самоуправления.

На посту уральского полпреда он сменил Игоря Холманских, который до своего назначения на эту должность в 2012 году был начальником сборочного цеха «Уралвагонзавода». Что Холманских будет делать после отставки, пока не известно. По разным данным, он вернется на «Уралвагонзавод» или займет должность в структурах госкорпорации «Ростех».

Фото с сайта www.kremlin.ru

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