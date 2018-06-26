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Агентство АКРА повысило для Челябинской области прогноз кредитного рейтинга
26.06.2018 г. 15:34
Фото с сайта zs74.ru
«Аналитическое кредитное рейтинговое агентство» изменило прогноз по Челябинской области на «Позитивный».
Аналитики изменили прогноз, потому что в регионе улучшились показателей сбалансированности и ликвидности бюджета. Так, в 2017 году областной бюджет впервые за пять лет был исполнен с профицитом. Почти вдвое снизился объем госдолга, а доходы бюджета выросли на 15%. Таким образом, агентство подтвердило существующий рейтинг на уровне АА-.
Изменение прогноза с большой вероятностью предполагает повышение самого кредитного рейтинга региона в течение года или полутора лет.
Фото с сайта zs74.ru
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