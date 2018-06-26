В Челябинске будут отключать воду злостным неплательщикам из частного сектора

Фото с сайта kubantv.ru

Челябинский водоканал будет приостанавливать предоставление услуг для жителей частных домов Советского, Металлургического и Калининского районов.

Под отключение водоснабжения могут попасть абоненты с задолженностью более двух расчетных периодов. Специалисты отсоединят трубу от дома неплательщика. Чтобы возобновить подачу и отвод, должникам придется дополнительно оплатить работы.

Всего на данный момент задолженность одних только жителей частных домов составляет более 37 млн рублей, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото с сайта kubantv.ru

Все новости за 26.06.2018 г.»