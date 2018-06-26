Власти Челябинской области потратили 73 млн рублей на покупку здания для подконтрольных СМИ

Фото с сайта chelchel-ru.livejournal.com

Правительство Челябинской области выкупило у «Ростелекома» здание для будущего медиахолдинга.

Сумма сделки составила 72,9 млн рублей. Правительство приобрело здание на улице Калинина, 21, которое ранее арендовал телеканал «Восточный экспресс». В помещении площадью около 2,5 тыс. квадратных метров располагаются серверные блоки и студийное оборудование со специализированной вентиляцией и отделкой, сообщили в пресс-службе областного минимущества.

Ранее было объявлено, что подконтрольные региональным властям СМИ объединяют в один медиахолдинг. В структуру вошли «Издательский дом «Губерния», «Областное телевидение» и «Ассоциация «Канал-ТВ», которые до этого были расположены по четырем адресам в разных районах.

Фото с сайта chelchel-ru.livejournal.com

Все новости за 26.06.2018 г.»