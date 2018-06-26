Поставщиком электроэнергии в Челябинской области вместо «Челябэнергосбыта» станет «МРСК Урала»

Гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области сменится с 1 июля.

Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг «МРСК Урала» Дмитрий Вялков рассказал, что компания предпримет меры по подхвату функций, которые ранее осуществлял «Челябэнергосбыт». По его словам, на потребителях это никак не отразится.

«Самой важной для себя задачей мы видим сохранение канала взаимодействия с потребителями. Потребитель не должен почувствовать на себе переход функций гарантирующего поставщика от Челябэнергосбыта к «МРСК Урала». Плюс задача — максимальное сохранение производственного персонала «Челябэнергосбыта» и прием в штат «МРСК Урала», — прокомментировал Дмитрий Вялков.

Министр тарифного регулирования Челябинской области Татьяна Кучиц заявила, что «Челябэнергосбыт» не сможет участвовать в оптовых продажах электроэнергии. По ее словам, «МРСК Урала» будет гарантирующим поставщиком не более года, а затем министерство энергетики России проведет конкурс.

«Продолжить свою деятельность по продаже электрической энергии они не смогут. Речь идет о том, что они могут продолжать дальше заниматься другими видами деятельности, но пока у них не зарегистрирована какая-то другая группа точек поставки, деятельность по продаже электрической энергии осуществляться не будет», — прокомментировала Татьяна Кучиц.

«Челябэнергосбыт» лишили статуса гарантирующего поставщика и субъекта оптового рынка электроэнергии 22 июня 2018 года. Компания покинула рынок из-за многомиллиардных долгов. Общий размер задолженности «Челябэнергосбыта» составляет порядка 11 млрд рублей, из них 4 млрд рублей с него намерена взыскать «МРСК Урала». В компании также заявили, что тарифы в связи со сменой поставщика не изменятся.

Все новости за 26.06.2018 г.»