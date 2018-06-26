В челябинском аэропорту авиакеросин из-за ЧМ-2018 вырос в цене на 20%

Фото с сайта onf.ru

«Российская газета» сообщила о росте стоиомсти керосина в нескольких аэропортах страны из-за мундиаля.

В воздушных гаванях города Белоярска, Горно-Алтайска и Челябинска зафиксирован рост стоимости авиакеросина, это видно по данным статистики Росавиации, пишет издание. Оно также приводит сведения министерства энергетики, в соответствии с которыми причиной удорожания стал чемпионат мира по футболу — стал больше спрос на авиабилеты.

В июне цены на авиакеросин составили 50 тыс. 872 рублей на тонну, что на 2,7% больше, чем в мае. С начала 2018 года такой показатель является наивысшим, в марте и апреле цена уходила в минус.

Фото с сайта onf.ru

Все новости за 26.06.2018 г.»