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В челябинском аэропорту авиакеросин из-за ЧМ-2018 вырос в цене на 20%
26.06.2018 г. 14:45
Фото с сайта onf.ru
«Российская газета» сообщила о росте стоиомсти керосина в нескольких аэропортах страны из-за мундиаля.
В воздушных гаванях города Белоярска, Горно-Алтайска и Челябинска зафиксирован рост стоимости авиакеросина, это видно по данным статистики Росавиации, пишет издание. Оно также приводит сведения министерства энергетики, в соответствии с которыми причиной удорожания стал чемпионат мира по футболу — стал больше спрос на авиабилеты.
В июне цены на авиакеросин составили 50 тыс. 872 рублей на тонну, что на 2,7% больше, чем в мае. С начала 2018 года такой показатель является наивысшим, в марте и апреле цена уходила в минус.
Фото с сайта onf.ru
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