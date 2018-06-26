13-летнюю девочку в детском лагере «Акакуль» укусила змея

Фото с сайта www.kurer-sreda.ru

В Челябинской области школьница поступила в больницу с укусом змеи, предположительно, гадюки.

Во вторник, 26 июня, в травматологическое отделение привезли 13-летнюю девочку, которая до этого отдыхала в оздоровительном лагере «Акакуль». Школьница пыталась поймать змею голыми руками. Гадюка укусила ее.

«Кыштымский рабочий» сообщает, что пациентку перевели в детскую реанимацию и ввели сыворотку против яда. Существует большая вероятность, что девочку могут выписать уже в среду, 27 июня. На данный момент врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Фото с сайта www.kurer-sreda.ru

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