Епархия опасается активизации мормонов в Челябинске

Фото с сайта mitropolia74.ru

По предположению митрополии, на улице Елькина здание бывшего ресторана выкупили для строительства мормонского центра.

Миссионерский отдел опубликовал обращение к жителям города. «Представителями американского религиозного культа «Церковь Иисуса Христа святых последних дней» — мормонами — действительно приобретено здание бывшего ресторана на улице Елькина. В настоящее время новыми владельцами в нем производится ремонт или реконструкция», — говорится в сообщении.

Можно предположить, что после окончания работ в здании разместится мормонский центр, где будут вербовать адептов, отмечают в епархии.



«Активизация мормонов произошла после назначения послом США в России Джона Хантсмана, мормона по вероисповеданию, о чем миссионерский отдел предупреждал неоднократно», — также сказано в тексте сообщения.

Культ мормонов, по мнению ряда авторитетных отечественных и зарубежных специалистов, является псевдохристианским, поскольку предполагает наличие нескольких богов. Многие десятилетия мормоны практиковали многоженство, добавили в миссионерском отделе.

«Поскольку религиозная организация мормонов имеет официальную регистрацию и занимается деструктивной деятельностью вполне легально, эффективность их работы зависит от гражданской позиции наших граждан. В условиях ожесточенной психо-ментальной войны, ведущейся против нашего государства, нашей цивилизации, нашей культуры, нельзя оставаться индифферентными в отношении мормонского культа. Нужно научиться говорить «нет» вербовщикам», — отметили авторы сообщения.

Фото с сайта mitropolia74.ru

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