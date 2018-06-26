Челябинск
- 62.9497р. - 0.2899
- 73.3112р. - 0.4135
Персонально ваш
Разбор полетов
В Челябинской области малообеспеченные многодетные семьи получат по 250 тыс. рублей вместо земельных участков
26.06.2018 г. 14:06
Фото с сайта zs74.ru
Многодетные семьи на Южном Урале смогут получить вместо земельных участков деньги на улучшение жилищных условий.
Соответствующий законопроект депутаты Заксобрания области рассмотрят и примут сразу в трех чтениях на заседании в четверг, 28 июня. Размер компенсаций будет эквивалентен средней кадастровой стоимости земельного участка площадью 0,13 га. Как сообщили в правительстве, эта сумма составляет порядка 250 тыс. рублей.
Выплата будет носить целевой характер, ее смогут получить многодетные семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Всего на компенсации из областного бюджета выделили почти 88,5 млн рублей.
Фото с сайта zs74.ru
Новости на эту тему
- 22.06.2018 г. Многодетные семьи в Челябинской области смогут получить деньги вместо положенных земельных участков
- 18.05.2018 г. В Челябинской области стало больше многодетных семей
- 12.10.2017 г. Семьям с тройнями в Челябинской области приобретут квартиры за счет бюджета
- 24.08.2016 г. Семьи с тройняшками в Челябинской области получат новые квартиры
- 27.06.2016 г. Челябинские власти ищут землю для многодетных в заболоченных местах