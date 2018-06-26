В Челябинской области малообеспеченные многодетные семьи получат по 250 тыс. рублей вместо земельных участков

Фото с сайта zs74.ru

Многодетные семьи на Южном Урале смогут получить вместо земельных участков деньги на улучшение жилищных условий.

Соответствующий законопроект депутаты Заксобрания области рассмотрят и примут сразу в трех чтениях на заседании в четверг, 28 июня. Размер компенсаций будет эквивалентен средней кадастровой стоимости земельного участка площадью 0,13 га. Как сообщили в правительстве, эта сумма составляет порядка 250 тыс. рублей.

Выплата будет носить целевой характер, ее смогут получить многодетные семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Всего на компенсации из областного бюджета выделили почти 88,5 млн рублей.

Фото с сайта zs74.ru

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