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В шахте компании «Южуралзолото» погиб рабочий
26.06.2018 г. 13:37
Фото с сайта www.vesti.ru
Рабочего насмерть придавило отколовшимся камнем в шахте в Пластовском районе.
Все случилось утром во вторник, 26 июня. 33-летний мужчина работал в забое шахты «Восточная» и получил смертельную травму, когда откололась порода. По предварительной информации, он нарушил правила техники безопасности.
Тело подняли на поверхность. Шахта продолжает работать. Точные причины произошедшего выясняет специальная комиссия.
Фото с сайта www.vesti.ru
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