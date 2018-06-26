В шахте компании «Южуралзолото» погиб рабочий

Фото с сайта www.vesti.ru

Рабочего насмерть придавило отколовшимся камнем в шахте в Пластовском районе.

Все случилось утром во вторник, 26 июня. 33-летний мужчина работал в забое шахты «Восточная» и получил смертельную травму, когда откололась порода. По предварительной информации, он нарушил правила техники безопасности.

Тело подняли на поверхность. Шахта продолжает работать. Точные причины произошедшего выясняет специальная комиссия.

Фото с сайта www.vesti.ru

Все новости за 26.06.2018 г.»