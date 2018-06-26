На деревьях в парке имени Гагарина художница нарисовала рысь и лесных духов

Фото с сайта vk.com/starlightlamp

Челябинская художница раскрасила в парке несколько стволов деревьев.

Теперь в неглубоких дуплах нарисованы лесные духи и персонажи из мультфильмов. Автором работ является местная художница Виктория Меллер. В качестве полотен она выбирала неглубокие дупла — морозобоины. Так называются углубления на деревьях, образованные морозом.

Разрисовывать стволы девушка начала в конце весны, пишет сайт «Хорошие новости». На данный момент есть уже семь картинок, но это только начало. Художница планирует устроить квест по парковой зоне, чтобы жители города могли искать нарисованных существ, среди которых лесные духи, рысь, сыч, рыбы, а также Тоторо — герой мультфильма «Мой сосед Тоторо».

Фото с сайта vk.com/starlightlamp

Все новости за 26.06.2018 г.»