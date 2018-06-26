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В заброшенном гараже в Миассе нашли человеческий скелет
26.06.2018 г. 12:37
Фото с сайта smolensk.glavny.tv
В Челябинской области в разрушенном гараже обнаружили человеческие останки.
Скелет в одном из разрушенных боксов гаражного кооператива в Миассе обнаружил местный житель, который собирал там металлолом. На место вызвали экстренные службы.
Миасские спасатели извлекли кости из-под завалов и передали их сотрудникам правоохранительных органов. Следователям предстоит установить личность умершего и выяснить все обстоятельства произошедшего.
Фото с сайта smolensk.glavny.tv