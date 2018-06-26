В заброшенном гараже в Миассе нашли человеческий скелет

Фото с сайта smolensk.glavny.tv

В Челябинской области в разрушенном гараже обнаружили человеческие останки.

Скелет в одном из разрушенных боксов гаражного кооператива в Миассе обнаружил местный житель, который собирал там металлолом. На место вызвали экстренные службы.

Миасские спасатели извлекли кости из-под завалов и передали их сотрудникам правоохранительных органов. Следователям предстоит установить личность умершего и выяснить все обстоятельства произошедшего.

Фото с сайта smolensk.glavny.tv

Все новости за 26.06.2018 г.»