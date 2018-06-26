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В национальном парке «Зюраткуль» обнаружили скелет туриста
26.06.2018 г. 12:30
Фото с сайта newtambov.ru
В Челябинской области в лесу обнаружили человеческие останки.
Скелет нашли на территории национального парка «Зюраткуль» близ Сатки. Рядом с телом находились дорожная сумка и пакет с медикаментами.
Как сообщили в управлении Следственного комитета по Челябинской области, сейчас проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза найденных останков, по результатам которой следователи примут процессуальное решение.
Фото с сайта newtambov.ru
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