В национальном парке «Зюраткуль» обнаружили скелет туриста

Фото с сайта newtambov.ru

В Челябинской области в лесу обнаружили человеческие останки.

Скелет нашли на территории национального парка «Зюраткуль» близ Сатки. Рядом с телом находились дорожная сумка и пакет с медикаментами.

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Челябинской области, сейчас проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза найденных останков, по результатам которой следователи примут процессуальное решение.

Фото с сайта newtambov.ru

Все новости за 26.06.2018 г.»