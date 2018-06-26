Глава минэкономразвития Челябинской области заявил о росте доходов южноуральцев

Фото с сайта gubernator74.ru

Сергей Смольников доложил губернатору о показателях развития Южного Урала за первые пять месяцев 2018 года.

По его словам, в Челябинской области более чем вдвое увеличились площадь введенного в эксплуатацию жилья, оборот розничной торговли и объем платных услуг населению.

«За пять месяцев года на 7,5% выросли реальные заработные платы населения и на 0,8% поднялись в целом средние душевые доходы», — отметил Сергей Смольников в своем докладе губернатору.

Также он заявил о росте инвестиций в регионе на 173% в первом квартале по сравнению с тем же периодом 2017 года. Борис Дубровский поручил министерству проанализировать отрасли, в которых произошел рывок, отследить тенденцию и продолжить улучшение инвестиционного климата в регионе.

Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 26.06.2018 г.»