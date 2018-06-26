- 62.9497р. - 0.2899
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Глава минэкономразвития Челябинской области заявил о росте доходов южноуральцев
26.06.2018 г. 11:50
Сергей Смольников доложил губернатору о показателях развития Южного Урала за первые пять месяцев 2018 года.
По его словам, в Челябинской области более чем вдвое увеличились площадь введенного в эксплуатацию жилья, оборот розничной торговли и объем платных услуг населению.
«За пять месяцев года на 7,5% выросли реальные заработные платы населения и на 0,8% поднялись в целом средние душевые доходы», — отметил Сергей Смольников в своем докладе губернатору.
Также он заявил о росте инвестиций в регионе на 173% в первом квартале по сравнению с тем же периодом 2017 года. Борис Дубровский поручил министерству проанализировать отрасли, в которых произошел рывок, отследить тенденцию и продолжить улучшение инвестиционного климата в регионе.
Фото с сайта gubernator74.ru
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