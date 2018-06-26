В Челябинской области тело женщины нашли у Вечного огня

В Еманжелинске у мемориала памяти обнаружили умершую женщину.

Прохожие обнаружили тело женщины ранним утром в понедельник, 25 июня. По предварительным данным, 62-летняя женщина покончила с собой. За забором памятника рядом с телом нашли предсмертную записку.

Сейчас проводится доследственная проверка, сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

Все новости за 26.06.2018 г.»