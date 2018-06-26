Челябинск
- 62.9497р. - 0.2899
- 73.3112р. - 0.4135
Персонально ваш
Разбор полетов
В детском лагере в Миассе умер 13-летний мальчик
26.06.2018 г. 11:29
Фото с сайта regionsamara.ru
Вечером в понедельник, 25 июня, в лагере нашли тело подростка без признаков насильственной смерти.
По данным следственных органов, во время игры со сверстниками у воспитанника детского дома произошел эпилептический приступ. Медицинские работники, которые пытались его реанимировать, не смогли помочь, и мальчик скончался.
Управление СК по региону начало проверку. Следователи выяснят, насколько правильными были действия врачей. После проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.
Фото с сайта regionsamara.ru
Новости на эту тему
- 26.06.2018 г. В национальном парке «Зюраткуль» обнаружили скелет туриста
- 26.06.2018 г. Челябинцы смогут бесплатно посмотреть концерт «золотого гобоя России»
- 14.06.2018 г. В Челябинской области под полом храма нашли останки священника
- 13.06.2018 г. Трое рабочих из Челябинской области скончались от отравления после смены на ГОКе под Оренбургом
- 22.05.2018 г. В детской больнице Магнитогорска скончались двое новорожденных