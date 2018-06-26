В детском лагере в Миассе умер 13-летний мальчик

Фото с сайта regionsamara.ru

Вечером в понедельник, 25 июня, в лагере нашли тело подростка без признаков насильственной смерти.

По данным следственных органов, во время игры со сверстниками у воспитанника детского дома произошел эпилептический приступ. Медицинские работники, которые пытались его реанимировать, не смогли помочь, и мальчик скончался.

Управление СК по региону начало проверку. Следователи выяснят, насколько правильными были действия врачей. После проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.

Фото с сайта regionsamara.ru

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