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В Кыштыме годовалый ребенок выпал из окна со второго этажа
25.06.2018 г. 14:26
Фото с сайта rfdeti.ru
Годовалый мальчик выпал из окна, закрытого москитной сеткой.
Все случилось в воскресенье, 24 июня. По предварительным данным, мать ненадолго вышла из дома и оставила сына, которому один год девять месяцев, с его 10-летней сестрой. В это время мальчик оказался на подоконнике и выпал из окна, на котором была москитная сетка.
Ребенка привезли в больницу Кыштыма, где диагностировали ушибы. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщили в управлении СК по Челябинской области.
Фото с сайта rfdeti.ru
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