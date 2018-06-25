В Кыштыме годовалый ребенок выпал из окна со второго этажа

Фото с сайта rfdeti.ru

Годовалый мальчик выпал из окна, закрытого москитной сеткой.

Все случилось в воскресенье, 24 июня. По предварительным данным, мать ненадолго вышла из дома и оставила сына, которому один год девять месяцев, с его 10-летней сестрой. В это время мальчик оказался на подоконнике и выпал из окна, на котором была москитная сетка.

Ребенка привезли в больницу Кыштыма, где диагностировали ушибы. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщили в управлении СК по Челябинской области.

Фото с сайта rfdeti.ru





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