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Житель Челябинска заплатит миллион за смертельный наезд на подростка
25.06.2018 г. 14:21
Суд приговорил водителя к трем годам колонии-поселения за смертельное ДТП.
3 марта 2017 года на проспекте Победы мужчина за рулем автомобиля Toyota Corolla сбил 16-летнего пешехода. Подросток пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу от трамвайной остановки «Улица Тепличная» возле дома №249. Пешехода доставили в больницу, там он скончался через пять дней после аварии.
В понедельник, 25 июня, суд вынес приговор в отношении 47-летнего виновника ДТП. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием в колонии-поселении. Также мужчину обязали возместить моральный вред в размере 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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