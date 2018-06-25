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В Магнитогорске мужчина убил ребенка в квартире, где делал ремонт
25.06.2018 г. 14:14
Фото с сайта sledcom.ru
Нанятый для ремонта рабочий убил 15-летнюю дочь хозяев квартиры.
В понедельник, 25 июня, в Магнитогорске арестовали 27-летнего мужчину, который делал ремонт в одной из квартир. По версии следствия, днем 22 июня он убил дочь своих нанимателей.
Возбуждено уголовное дело. Суд постановил заключить мужчину под стражу. Сейчас следователи собирают доказательства и устанавливают мотив убийства, сообщили в управлении СК по Челябинской области.
Фото с сайта sledcom.ru
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