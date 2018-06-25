В Магнитогорске мужчина убил ребенка в квартире, где делал ремонт

Фото с сайта sledcom.ru

Нанятый для ремонта рабочий убил 15-летнюю дочь хозяев квартиры.

В понедельник, 25 июня, в Магнитогорске арестовали 27-летнего мужчину, который делал ремонт в одной из квартир. По версии следствия, днем 22 июня он убил дочь своих нанимателей.

Возбуждено уголовное дело. Суд постановил заключить мужчину под стражу. Сейчас следователи собирают доказательства и устанавливают мотив убийства, сообщили в управлении СК по Челябинской области.

Фото с сайта sledcom.ru





Все новости за 25.06.2018 г.»