Челябинские врачи спасли жизнь девочке, которая родилась без пищевода

Фото с сайта pravmin74.ru

В челябинской областной детской клинической больнице спасли новорожденного с редкой патологией.

Врачи заранее были к этому готовы, поскольку выявили отсутствие пищевода во время скрининга беременности. Сразу после рождения ребенку сделали гастростомию и впоследствии восстановили пищевод.

«Операция прошла успешно, ребенок начал принимать пищу естественным образом. Сегодня их вместе с мамой переводят из реанимации в хирургическое отделение», — цитирует пресс-служба регионального минздрава главного детского хирурга Челябинской области Николая Ростовцева.

Фото с сайта pravmin74.ru





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