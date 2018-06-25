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Челябинские врачи спасли жизнь девочке, которая родилась без пищевода
25.06.2018 г. 14:12
Фото с сайта pravmin74.ru
В челябинской областной детской клинической больнице спасли новорожденного с редкой патологией.
Врачи заранее были к этому готовы, поскольку выявили отсутствие пищевода во время скрининга беременности. Сразу после рождения ребенку сделали гастростомию и впоследствии восстановили пищевод.
«Операция прошла успешно, ребенок начал принимать пищу естественным образом. Сегодня их вместе с мамой переводят из реанимации в хирургическое отделение», — цитирует пресс-служба регионального минздрава главного детского хирурга Челябинской области Николая Ростовцева.
Фото с сайта pravmin74.ru
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