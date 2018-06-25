В Челябинске прокуратура требует возбудить уголовное дело за девять незаконно спиленных деревьев

Фото с сайта misanec.ru

Прокуратура выявила незаконный снос зеленых насаждений в Курчатовском районе.

Всего возле дома №40 по улице Солнечной спилили девять деревьев без разрешения от городского управления экологии и природопользования. Ущерб от двух поваленных кленов и семи ясеней оценили в 400 тыс. рублей.

Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконной рубки деревьев в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта misanec.ru





Все новости за 25.06.2018 г.»