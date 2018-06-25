Южноуральцам предложили избавиться от мелочи в кошельках

Фото с сайта tv-mig.ru

Со 2 по 6 июля в банках Челябинской области пройдут Дни приема монет от населения.

Инициатором акции выступило челябинское отделение Уральского управления Центробанка. Там отметили, что из 112 млн штук монет, которые поступили в оборот, более половины осело в кошельках и копилках населения. Теперь в течение недели у южноуральцев появится возможность сдать мелочь в банк без уплаты комиссионного сбора. Это можно будет сделать в отделениях 21 кредитной организации в Челябинске и еще 14 городах области.

Как сообщила корреспонденту «Челябинского эха» пресс-секретарь челябинского отделения Центробанка Алена Васильевых, часть денег можно будет обменять на новые купюры достоинством 200 и 2000 рублей, а также на памятные банкноты, посвященные чемпионату мира по футболу. Однако их наличие следует заблаговременно уточнить в том банке, куда планируется сдать мелочь.

Фото с сайта tv-mig.ru





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