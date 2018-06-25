К 2050 году Челябинск планируют превратить в экогород

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинске разрабатывают Стратегию развития города до 2035 года с определением целевого видения до 2050 года.

В обсуждении документа принимают участие представители местных властей, деловых кругов и иностранные специалисты. Одним из акцентов Стратегии станет проблема экологии. Достигнуть целей документа предполагается в три этапа. До 2025 года планируется реализовать программу «Город для жизни», до 2035 года — программу «Техногород для молодежи», а к 2050 году Челябинск должен стать экогородом.

Как рассказал корреспонденту «Челябинского эха» один из соавторов документа, депутат Курчатовского райсовета Дмитрий Довбня, на производствах столицы Южного Урала к 2050 году планируется собрать все передовые экологические технологии.

«Была совместная работа с Высшей британской школой дизайна, и они занимались изучением гипотез стратегии, и это как раз развитие экогорода. Но экогород — это не «город без заводов», а город, применяющий метод промышленной экологии», — прокомментировал Дмитрий Довбня.

По словам эксперта, концепция Челябинска как центра, который не только будет применять на практике передовые экотехнологии, но и поставлять их на экспорт, находится на ранней стадии обсуждения. Говорить о каких-то конкретных шагах в этом направлении преждевременно. Утвердить Стратегию развития Челябинска планируют в конце 2018 года.

Фото с сайта cheladmin.ru





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